Juan Manuel "Memín" Funes: "Todo iba bien hasta que apareció el pelo en la sopa"

El exfutbolista y ahora presentador deportivo, Juan Manuel Funes, sufrió una severa lesión mientras disputaba un partido de exhibición en Costa Rica llamado “Estrellas Máster vs. Leyendas de América“, acompañado de algunas otras glorias del futbol.

“Memín” sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, tras una barrida innecesaria por parte del ex internacional costarricense Alexander Madrigal (Minuto 36′).

Funes nunca había sufrido una lesión de tal magnitud en su carrera deportiva, ni con sus clubes, ni con la Selección Nacional. Pero ahora, a sus 52 años de edad, le sucedió.

El periódico costarricense La Nación entrevistó al talentoso ex futbolista guatemalteco, al momento en que se recupera de una cirugía en Guatemala.

El exjugador de Municipal, Comunicaciones, Aurora y Jalapa, mencionó a ese medio que lo que menos esperaba era que le sucediera algo de tal magnitud en un partido de exhibición.

No es una lesión fácil de sobrellevar, pero gracias a Dios tuve el apoyo de la empresa RPM y la preocupación de Óscar (Valverde), Rolando Fonseca, Manrique Mata, quienes siempre estuvieron al tanto, así como Javier Delgado, hasta que me subí al avión. También debo agradecer a los doctores Rafael Lamas y Cristian Ramírez, quienes velaron por la operación y porque todo saliera bien”.

Además, Funes indicó a La Nación que desde que sintió el golpe supo que estaba fracturado. “Le dije (a Madrigal) ¿por qué te barres así? No había necesidad”, mencionó.

En cuanto a una disculpa por parte del costarricense, Memín indicó que sí recibió una llamada telefónica y se disculpó.

De mi parte yo no le guardo rencor, pero sí es muy triste para mí porque es una lesión complicada. No soy quién para juzgar o decir que fue con mala intención la barrida, solo me queda echar para adelante y si alguna vez me lo vuelvo a topar en una cancha, igual lo voy a saludar”, dijo.