Pacquiao parte como favorito ante un inexperto Horn

Un desconocido contra una leyenda viva del boxeo, un profesor contra un senador: el inexperto australiano Jeff Horn desafía a la estrella filipina Manny Pacquiao por el título de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante 50,000 personas, en el Suncorp Stadium de Brisbane.

A sus 38 años, “Pac-man”, la gran estrella nacional del deporte filipino, quiere demostrar que sigue siendo uno de los mejores boxeadores en activo, incluso después de una corta retirada el año pasado.

“En todos mis años de boxeo, nunca estuve tan motivado y con ganas como estoy ahora ante esta pelea”, afirmó.

En su palmarés, Pacquiao tiene 59 victorias (38 de ellas por KO) y seis derrotas en 67 combates. Es sin duda el grandísimo favorito para la pelea del domingo.

Frente a él tendrá a un aspirante de 29 años con aspecto de yerno ideal, exprofesor de Educación Física, que tiene un palmarés de 16 victorias y un nulo, en una trayectoria hasta ahora relativamente discreta.

Pacquiao, eso sí, no quiere subestimar a Jeff Horn, al menos públicamente. Incluso destaca de él que esté “invicto”, sea “joven”, “sólido” y “agresivo”, pero el entorno del filipino no oculta que piensa en el KO, incluso aunque Manny no haya terminado un combate antes del límite desde su victoria sobre el puertorriqueño Miguel Cotto en 2009.