Alessandro Del Piero: "Cuando eres campeón del mundo, nada le gana a eso"

El último gran símbolo del equipo de Turín y parte de la “Azzurra” que celebró el título de la Copa del Mundo hace once años se mantiene vigente en la mente y el corazón de muchos, algo que quedó en evidencia durante su reciente visita a Guatemala.

Aunque el tiempo ha pasado, parte de su calidad sigue vigente y se reflejó con un gol de gran calidad en favor de Municipal, el equipo para el que jugó un partido amistoso contra Antigua GFC. Junto con esto, el exjugador de 42 años participó en otras actividades en las que atendió con mucha cordialidad a quienes se acercaron a él.

Por encima del inglés y pese a que reconoció que no lo habla del todo bien, el excentrocampista prefirió responder en español las preguntas de Publinews en esta entrevista.

Ha pasado un tiempo desde que dejaste a la Juventus y el futbol europeo, pero encontraste aquí mucha gente que te reconoce y vio lo mejor de tu talento, ¿qué significa esto para ti?

Algo muy lindo, me gusta saber que me conocen aquí, que recuerdan mis años en la cancha. Es la primera vez que vengo a Guatemala y no sé cuántas camisolas de la “Juve” o de Italia he firmado, todo ha sido muy lindo.

Se dice fácil, pero seguro que en la cancha no lo fue, ¿qué tan complicado es convertirse en un ídolo de un club en el que ganar es lo único que vale?

¡Vaya! No sé si me consideran un ídolo pero sí sé que di lo mejor de mí cuando defendí al club y jugué para la “Nazionale”. A estas alturas me siento muy satisfecho de lo que gané y de las alegrías que compartimos con los “tifosi” una vez.

“Disfruté al máximo de cada partido y me gustaría que todos fueran tan felices jugando al futbol como yo”.

Después de la final de 1996 contra el Ajax, la Juventus ha perdido cinco finales de la Liga de Campeones al hilo, ¿por qué de esto?

Es un torneo complicado y que cada vez es más competitivo; aquella vez, en Roma, teníamos un gran equipo que tuvo una excelente temporada. Una vez dije que esa es una final maldita porque luego perdimos contra rivales duros como el Dortmund, el Real Madrid y el Milan, a eso sumale las últimas dos en las que creo que ha sido mala suerte para la “Juve”.

¿Crees que el futbol ha sido injusto con Gianluigi Buffon al no haberle permitido ganar una Champions?

Sí y no, “Gigi” es grandísimo y ha ganado muchas cosas y no todos los jugadores han tenido los triunfos que él durante su carrera.

Del Piero marca la diferencia para los rojos en la Copa Cementos Progreso https://t.co/jHOjfAbEB9 pic.twitter.com/pwYHWUBAPy — Deportes Publinews (@Deportes_PN) June 25, 2017

¿Qué significa que él y tú hayan decidido seguir en la Juventus en la Serie B luego del “Calciopoli” y que recuperara parte de los títulos que perdió?

Lo que sucedió fue una desgracia y era una obligación nuestra quedarnos para sacar adelante al equipo. Fue muy duro porque muchos decidieron marcharse cuando la cosa se puso difícil, pero fue el apoyo de quienes aman al club lo que nos acompañó durante esa temporada hasta que regresamos a la Serie A.

¿Colocas este triunfo en el segundo lugar de tus logros luego de haber ganado el Mundial en Alemania 2006 con Italia?

Ufff, no lo sé, no creo que tenga comparación. Cuando eres campeón del mundo con tu país, tocas el cielo y nada le gana a eso.

#CopaCementosProgreso una gran atajada de De Lemos evita que @delpieroale convierta el 2-0 en el cobro de una falta pic.twitter.com/GZRImrSKI8 — Deportes Publinews (@Deportes_PN) June 25, 2017

¿Puede repetir ese éxito la actual generación de la selección de tu país?

Eso espero, los jugadores de ahora tienen mucha capacidad y amor por la camisola, me gustaría mucho que en el Mundial de Rusia ganemos el “penta”.