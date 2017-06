Pezzarossi: "Siempre tuve en la mente volver al futbol"

Con un semblante que refleja paz y tranquilidad, así está Dwight Pezzarossi. Y no es para menos, ya que recién le abrieron las puertas en el club blanco para ayudar y aprender a trabajar con el equipo Sub-20 que está a cargo de Mario Acevedo, en el que espera aprender cómo dirigir en las categorías menores.

¿Cómo tomas esta oportunidad de volver al futbol, ahora como formador?

Muy contento de tener la oportunidad de aprender, esto me ayudará para desenvolverme como técnico en divisiones inferiores.

¿Te gustaría hacerte cargo de alguno de los equipos?

En eso estamos, de momento me abrieron las puertas para seguirme capacitando, aunque por otro lado trabajo en una academia en la que soy el encargado de un proyecto con niños, y más adelante veremos si podemos llegar a un acuerdo.

Estando privado de libertad, ¿pensaste que volverías a las canchas?

Claro, siempre lo tuve en mente y, estando donde me encontraba, me dio tiempo para pensar y centrarme en que quería volver y hoy estoy en lo que más me gusta.

¿Qué aprendizaje te dejaron esos momentos amargos que viviste al estar aislado de todo?

Aprendí mucho, a valorar muchas cosas, estoy tranquilo y con la cabeza en alto, sé que el proceso aún continúa, pero yo debo seguir con mi vida normal. La gente que confió en mí, tanto mi empresa como el club, estuvieron al pendiente de mi situación y estoy muy agradecido por esta oportunidad.

De lo que vas a aprender, ¿qué piensas aportar al trabajar con los jóvenes?

En la formación de los jugadores como personas, crearles una identidad de ellos hacia el club y que tengan valores, ya que en esta profesión, para poder sobresalir, hay que esforzarse mucho.