Míchel Salgado: "Cristiano seguirá en el Real Madrid"

Cinco años han pasado desde que Salgado, quien nació en Pontevedra colgó las botas luego de una gran carrera que le permite ser recordado como uno de los futbolistas símbolo del Real Madrid en la primera década del nuevo milenio.

Junto con el italiano Alessandro Del Piero, al que se enfrentó varias veces cuando este jugaba para la Juventus, el español visitó el país el fin de semana para compartir sus experiencias con niños y jóvenes futbolistas y participar en un partido amistoso con los colores de Antigua GFC, el campeón del Torneo Apertura 2016 de la Liga Nacional.

¿Esperabas encontrar de este lado del mundo tanta gente que te recuerda por tu trayectoria, principalmente con el Real Madrid y la selección de España?

Es una satisfacción más de las que el futbol te da, que la afición de lugares tan lejanos a las canchas en las que jugaste te identifique y te recuerde por lo que lograste; ahora estoy en una etapa en la que puedo compartir más aquí y en otros lugares a los que voy, parte de las cosas que mi etapa en activo me ha dejado.

¿Qué representa compartir con los pequeños que patean el balón, que siguen al Madrid, al Barcelona y a otros clubes europeos y ven en personas como tú una inspiración para jugar?

Más que ser Cristiano o Messi, hay que inspirar a que los niños sean ellos mismos y que disfruten del juego.

Para muchos, el futbol es una manera de salir de muchas cosas, e incluso les ha salvado la vida; proyectos como en el que ahora estoy involucrado tratan de ayudar a varios a salir de las calles e inspirarlos para cumplir sus sueños.

En mi caso nunca imaginé que podría conseguir las cosas que una vez celebré por medio del futbol y creo que en Guatemala hay muchos que pueden lograrlo.

Mucho se ha dicho sobre la posible marcha de Cristiano Ronaldo del Madrid, ¿crees que esto responde más a lo que la prensa local hace girar en torno de los futbolistas o a que realmente él quiere irse del club en el que es una estrella?

Es que hasta ahora no le he escuchado a él decir “me quiero marchar del Madrid” y creo que hasta que eso no suceda, nada de lo que se escuche o se lea en los medios es la verdad.

Yo he compartido con él en el club y sé la clase de persona que es, la mayoría le conoce como futbolista, que es lo que se ve públicamente, y puedo decir que él se siente una parte importante del madridismo y que en la próxima pretemporada lo veremos en el Real Madrid.

¿Supone una presión más allá de lo futbolístico ser parte del Real Madrid?

Es algo inevitable, todos están atentos al club y a lo que sucede a su alrededor, todo el tiempo existe presión por estar a la altura.

En mi caso, cuando me fui del Celta al Madrid existía una presión enorme porque la transferencia fue cara y todos esperaban que respondiera a esa expectativa, años después te das cuenta que para quienes ahora están ahí, es igual o mucho más grande.

¿Cómo podría el club encontrar un sustituto en igualdad o mejores condiciones si Cristiano decide marcharse?

Es que me parecería muy raro que quiera irse, él siempre quiere ser el mejor y sabe que en otro lugar afuera del Madrid no le sería fácil lograrlo.

El club siempre está lleno de rumores pero hay que respetar lo que ha logrado, que es increíble.

Él es el alma del Madrid y los madridistas queremos que se quede.

Ganar la Liga de Campeones es la máxima aspiración de los clubes más grandes de Europa y de quienes juegan en ellos, ¿cuál de los dos títulos que ganaste en esta competencia marcó más tu carrera?

Si fue especial ganarla una vez, no digamos dos. La primera contra el Valencia fue espectacular porque fue en la temporada en la que llegué al club (1999-2000), pero la del gol de “Zizou” (2001-2002 contra el Bayer Leverkusen) fue increíble porque era el equipo con más talento en el que haya jugado. Cuando ganas la Champions con el Madrid nunca te cansas de disfrutarlas ni de llevarlas en el corazón.

Últimamente, varios futbolistas y entrenadores han sido noticia más por sus problemas legales o por incumplimiento de sus obligaciones fiscales que por su trabajo en la cancha, ¿supone esto en la actualidad un tema de más cuidado para quienes juegan en la élite mundial?

El tema es complicado, cada quien tiene asesores que le ayudan con eso, pero el futbol ha cambiado mucho y es importante cuidar de todo.

Para un futbolista, con 17 o 18 años, que pasa de una vida con problemas y sacrificios a las ventajas que te da el firmar un contrato como profesional, es complicado el no estar preparado para una vorágine de cambios que significa pasar a otro mundo.

El tema del dinero siempre complica las cosas y es por ello que en las asociaciones de futbolistas tratamos de ayudarlos a que lleven estas situaciones en una forma más profesional y a que se preparen para no vivir con sufrimientos en el retiro.

El “2” que todos recuerdan

• Salgado (41 años) jugó en la Primera División de su país para el Celta de Vigo y el Real Madrid. Su carrera la cerró con el Blackburn Rovers en la Liga Premier de Inglaterra.

• Con el Madrid ganó cuatro títulos de Liga, dos Ligas de Campeones, una Copa Intercontinental, tres Supercopas de España y una de Europa.

• Con la selección española disputó 53 partidos y participó en la Euro de Bélgica-Países Bajos de 2000 y la Copa del Mundo de Alemania 2006.