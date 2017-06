Daniel Ricciardo gana un accidentado Gran Premio de F1 en Azerbaiyán

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, una carrera totalmente caótica, marcada por un aumento de la tensión entre Sebastian Vettel (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes) en su pulso por el Mundial.

Ricciardo logró en el circuito urbano de Bakú la quinta victoria de su carrera, en la que superó en el podio al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), quien rebasó al final por poco al canadiense Lance Stroll (Williams), tercero.

Vettel quedó cuarto, justo por delante de Hamilton, con lo cual el alemán, líder de la general, aumenta en dos puntos su ventaja sobre el inglés, llevando ahora su margen de 12 a 14 puntos.

LAP 32/51: HAM comes into the pits to have his headrest replaced

LAP 32/51: 10-second stop/go penalty confirmed for VET#AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/I7Hlzy9Ktf

