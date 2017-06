Arbeloa anuncia su retirada y figuras del Madrid lo despiden

Álvaro Arbeloa, exinternacional español que brilló sobre todo con el Real Madrid y el Liverpool, anunció este sábado su retirada y causó gran conmoción. Así lo despidieron varios jugadores merengues.

Después de una decepcionante temporada con el West Ham inglés, Arbeloa dijo en una entrevista con el diario “Marca” que llegó el final de su carrera, causando la reacción de varias figuras del Real Madrid.

“Ha llegado el momento de decir adiós. Tengo decidido colgar las botas y dejar el fútbol. Mucha gente me ha animado a que siga, que tengo físico para continuar jugando. Pero ha sido más un tema mental. Para mí el fútbol ha sido pelear día a día, competir y la opción de seguir jugando en China o en Estados Unidos no me ha llamado cuando me lo he planteado”, explicó Arbeloa (34 años).

Mientras que algunas figuras le escribieron: “Gran profesional y gran ejemplo para muchos, te deseo lo mejor para lo que viene” (James Rodríguez), “Gran jugador y enorme persona. Un ejemplo como compañero. Siempre cerca, siempre madridista” (Karim Benzema), “Mi admiración y respeto tanto a nivel profesional como personal. Todo lo mejor para el futuro compañero” (Raúl González).

“Para mí el fútbol ha sido competir día a día, ir a entrenarme a darlo todo e ir el día libre y querer montar un entrenamiento llamando a compañeros para juntarnos. Ha llegado el momento de decir basta porque lo que se me presenta no es lo que me ha gustado a mí del fútbol”, continuó Arbeloa.

Arbeloa cierra una carrera en la que vivió en primera persona la época dorada del fútbol español, formando parte de los equipos de la selección nacional que encadenaron títulos en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

En su etapa de clubes, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y tras un breve paso por el Deportivo de La Coruña en 2006, emigró a Inglaterra para vestir los colores del Liverpool (2006 a 2009).

Entonces regresó al Real Madrid, donde estuvo hasta 2016. En esos años jugó 238 partidos con el equipo blanco, con el que ganó dos Ligas de Campeones (2014, 2016), un Mundial de Clubes (2014), una Liga española (2012) y dos Copas del Rey (2011, 2014), entre otros éxitos.

*Con información de AFP