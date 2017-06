Adiós a las vacaciones y bienvenidos a la defensa del título

El descanso y relajamiento terminó para el campeón nacional que ayer oficialmente inició con su pretemporada de cara al inicio del Torneo Apertura y la defensa de su corona.

El conjunto escarlata contó la presencia de sus nuevos elementos; Abner Úbeda, Álvaro Tuna, Sergio Trujillo y Bryan Lemus, solo queda pendiente el arribo del panameño Felipe Baloy quien vendrá el lunes y la contratación del último extranjero.

A la práctica se ausentaron Denniss López y Cristian Jiménez quienes tienen un permiso especial.

El trabajo inició en el gimnasio y posteriormente hicieron trabajo físico y táctico bajo las órdenes del técnico Gustavo Machaín y el preparador físico Rubén González.

Los rojos también se preparan para el encuentro que tendrán el domingo en el estadio El Trébol ante Antigua GFC, donde participarán las exestrellas mundiales el ídolo de la Juventus de Italia Alessandro Del Piero y el español exjugador del Real Madrid Michel Salgado.

“Aún no me la creo que esté en Municipal y poder tener la oportunidad de vivir esta experiencia, estoy agradecido por la oportunidad que se me está dando y prometo mucho trabajo y entrega en cada practica y cuando se me de la oportunidad de jugar”, dijo el portero Abner Úbeda quien llega al equipo rojo procedente de Deportivo Carchá.