Alemania y Chile se aseguran un puesto en la fase final de la Confederaciones

En San Petersburgo, Chile y Alemania se enfrentaron en un partido con aires de final por la supremacía del Grupo B en la Copa Confederaciones que se disputa en Rusia, como último ensayo antes de la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año.

El marcador terminó con un empate a uno con el que ambos equipos se aseguraron un cupo en las semifinales del certamen con cuatro puntos después de una victoria y de un empate. En el otro duelo del día, Australia y Camerún también igualaron 1-1 y cada una tiene una unidad después de dos jornadas.

Cuando se jugaba el minuto 6, Alexis Sánchez puso en ventaja a la última campeona de la Copa América. La estrella del Arsenal aprovechó un rompimiento y con una gran definición superó con su remate al portero Marc-Andre ter Stegen, su excompañero en el FC Barcelona.

El tanto de Sánchez fue el número 400 en la historia de la Copa Confederaciones, hecho que la FIFA reconoció por medio de sus redes sociales.

That early strike from @Alexis_Sanchez was goal no.4⃣0⃣0⃣ in #ConfedCup history! #GERCHI pic.twitter.com/ECCFgS7FFh

— #ConfedCup (@FIFAcom) June 22, 2017