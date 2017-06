México viene de atrás para vencer a Nueva Zelanda en la Confederaciones

México tuvo que venir de atrás en el marcador para imponerse 2-1 contra Nueva Zelanda en la segunda jornada del Grupo A de la Copa Confederaciones que se disputa en Rusia.

En el choque que se disputó en Sochi, el equipo a cargo del técnico colombiano Juan Carlos Osorio sumó su primera victoria y ahora suma 4 puntos en la tabla, los mismos que Portugal que antes superó por la mínima diferencia al anfitrión gracias a la anotación de Cristiano Ronaldo.

La campeona de la Concacaf utilizó a ocho jugadores diferentes en su alineación incial respecto de los que presentó en el choque ante Portugal que terminó igualado 2-2 en la cancha del estadio Olímpico de la ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014.

#CONFEDCUP | FT

🇲🇽2-1🇳🇿

2nd-half goals from Jimenez and Peralta sees Mexico come from a goal down to win#MEXNZL

➡️https://t.co/wIWFgVZmkR pic.twitter.com/M8kdz1tdEH

— #ConfedCup (@FIFAcom) June 21, 2017