VIDEO. Braidwood habla tras la muerte del luchador al que noqueó

Horas después de haberse conocido la muerte de Tim Hague, luchador al que noqueó, Adam Braidwood rompió el silenció y habló sobre lo que hizo tras el deceso de su contrincante.

Este lunes se confirmó la muerte del exluchador de artes marciales mixtas Tim Hague, quien el viernes recibió un duro golpe que lo dejó en coma, tras haber sido noqueado por el boxeador canadiense Adam Braidwood.

Luego de haber recibido esta noticia, Adam Braidwood grabó un video y lo publicó en sus redes sociales, contando cuáles son sus sentimientos después de lo ocurrido y de cómo era su relación con Tim.

Rip brother you will live in my heart forever. I will fight for us both now, I know that's what you would have wanted. pic.twitter.com/H682h6rwJu

— Adam Braidwood (@BraidwoodBoxing) June 19, 2017