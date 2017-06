Porsche se lleva todo en la edición 85 de las 24 horas de Le Mans

El alemán Timo Bernhard y los neozelandeses Brendon Hartley y Earl Bamber (Porsche 919 Híbrido) conquistaron este domingo la edición 85 de las 24 Horas de Le Mans.

Es la victoria 19 de Porsche en el mítico circuito, y la tercera consecutiva, mientras que Toyota deberá esperar para estrenar su palmarés en la legendaria carrera después de 19 participaciones infructuosas.

Disputada bajo un fuerte calor vio una hecatombe de los autos de la categoría reina (LMP1), de los que solo dos de seis vieron la bandera a cuadros, y quedará en los anales debido a la composición del podio.

@Porsche_Team wins the 24 Hours of Le Mans 2017!

An epic race that will go down in history! #LeMans24 @DCRacing_Team @AMR_Official pic.twitter.com/yoSXPYoEhE

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 18, 2017