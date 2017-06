En su debut en la Confederaciones, Chile saca la tarea y vence a Camerún

Chile, campeona sudamericana, logró un trabajado triunfo por 2-0 en su debut en la Copa Confederaciones, este domingo contra Camerún en el Estadio del Spartak de Moscú, con dos goles en los últimos diez minutos.

La Roja dominó y tuvo más ocasiones de gol, pero no logró romper el partido hasta la salida al campo de Alexis Sánchez en la segunda parte, que fue protagonista en los dos goles, marcados por Arturo Vidal (81) y Eduardo Vargas (90+1).

