Niño busca cumplir su sueño: entrenar con Vicente del Bosque

Esteban Sosa Bocaletti, de 10 años, es un pequeño emprendedor muy disciplinado en el deporte y su más grande aspiración es ser jugador de futbol profesional.

Esteban participa en un concurso para tener la oportunidad de entrenar un día con Vicente del Bosque, un exentrenador y exfutbolista español.

“Me apasiona el futbol desde muy pequeño. Me cuentan mis papás que mi primer juguete fue una pelota suave de fut que no dejaba por nada del mundo, desde entonces no salgo de casa sin una. Una de mis primeras palabras fue ‘patata’..así llamaba yo a la pelota”, escribió Esteban en la plataforma en la que compite.