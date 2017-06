Los Warriors se quedan con el título del baloncesto de la NBA

Con 39 puntos del astro Kevin Durant y 34 de Stephen Curry, los Warriors de Golden State vencieron el lunes a los Cleveland Cavaliers 129-120 para alzar la corona en la final de la NBA al llevarse la serie por 4-1.

Esta fue la quinta corona en general en la historia de la franquicia y la segunda en tres años en los que se han enfrentado a LeBron James y compañía que esta vez se quedaron con las ganas de celebrar.

Golden State conquistó la serie al mejor de siete para reclamar el trono que perdieron hace un año y completó una carrera de 16-1 a través de la postemporada del baloncesto profesional estadounidense, el mejor porcentaje de victorias de un campeón en la historia de la NBA.

