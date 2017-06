El Mundial de Rusia 2018 ya tiene a su tercera selección clasificada

Irán se convirtió en la tercera selección clasificada para el Mundial de Rusia 2018 gracias a su victoria por 2-0 ante Uzbekistán este lunes en Teherán, en la octava jornada de las eliminatorias asiáticas.

Estos tres puntos garantizan a Irán terminar en una de las dos primeras plazas del grupo A, sinónimo de clasificación para la cita mundialista. Será la quinta vez que el país, que actualmente ocupa el puesto 30 en la clasificación FIFA, dispute la fase final de la competición.

Qualified! 👏👏👏 🇮🇷Iran join 🇧🇷Brazil & hosts 🇷🇺Russia at the 2018 #WorldCup pic.twitter.com/58pgLrIVEY

Quedan 29 plazas por adjudicar para la Copa del Mundo que comenzará el 14 de junio del próximo año en Rusia.

Los goles de los atacantes Sardar Azmoun (minuto 23) y Mehdi Taromi (88) le dieron el pase a Irán, primero de su grupo con 20 puntos, que ya no puede ser alcanzado por Uzbekistán, tercero con 12 puntos, que jugaría la repesca, a dos jornadas del final.

Uzbekistán puede todavía clasificarse de manera directa si es capaz de superar a Corea del Sur, segunda con 13 puntos pero un partido menos.

Irán se clasificó para las ediciones mundilistas de 1978, 1998, 2006 y 2014. Siempre fue eliminado en la fase de grupos y de 12 partidos de la competición solo ha ganado uno (además de haber sumado tres empates y ocho derrotas).

#WCQ | FT

🇮🇷Iran 2-0 Uzbekistan🇺🇿

Iran have reached the #WorldCup! Azmoun and Taremi with the goals!

Follow here ➡️https://t.co/SpQDWJHJUY pic.twitter.com/kIpwhJeNpn

— #WCQ (@FIFAWorldCup) June 12, 2017