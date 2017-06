VIDEO. Nadal amplía su leyenda tras ganar su décima Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal logró conseguir su décima corona en la arcilla de Roland Garros, luego de vencer al suizo Stan Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1.

Rafa reste invaincu en finale à Roland-Garros, et y remporte son 10e titre pic.twitter.com/ExlQKyIEpd

. @RafaelNadal undefeated in RG finals, win 10th 🏆 6-2 6-3 6-1

El mallorquín también ha logrado alcanzar su título 15 Grand Slam, luego de haber tenido dos temporadas sin ganar nada. Por otra parte, suma su torneo número 73 conquistado.

El próximo lunes, el español pasará a la posición 2 del ránking ATP, tras haber comenzado el torneo como número 4 mundial.

Nadal se coronó por última vez en París, cuando precisamente era el número uno del mundo. Sin embargo, desde entonces tuvo un declive notable debido principalmente a problemas físicos.

An emotional time for @RafaelNadal receiving his 10th RG 🏆

Rafael Nadal reçoit le Trophée des Mousquetaires pour la 10e fois 🏆 #RG17 pic.twitter.com/WZtMrp6X7x

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2017