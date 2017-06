Gustavo Kuerten fue homenajeado antes de la final de Roland Garros

El extenista brasileño Gustavo Kuerten fue homenajeado en los instantes previos a la final masculina de Roland Garros este domingo entre Rafa Nadal y Stan Wawrinka, en la edición en la que se cumplen 20 años del primer título de ‘Guga‘ en el torneo parisino.

Kuerten, que ahora tiene 40 años, sorprendió al mundo en 1997 ganando la final al español Sergi Bruguera, tras haber llegado apenas como 66º del mundo. Luego se llevó también el título en 2000 y 2001.

A special presentation for 3x champion @gugakuerten to commemorate his career and contribution to tennis. #RG17 pic.twitter.com/3rUlZQk0BZ

