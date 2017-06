VIDEO. Futbolista y su amante son sorprendidos y exhibidos en Internet

El jugador fue sorprendido por su esposa cuando salía de un hotel con su amante, la publicación del video le ha valido a la mujer del futbolista, amenazas de muerte a ella y a su pequeña.

Las historias de infidelidad no son nuevas, tampoco entre los deportistas, pero el alcance de las redes sociales ha hecho que las “verdades” se vuelvan virales.

Fue lo que le sucedió al futbolista peruano Diego Mayora, quien fue pescado por su esposa Sabi Ramos en un hotel con otra mujer, al verse descubierto Diego intentó calmarla, pero no obtuvo resultados.

El incidente provocó la separación de la pareja. El miedo porque Ramos hiciera pública su infidelidad, llevó al jugador del Deportivo Municipal a amenazarla con quitarle la manutención de su hija, pero eso no fue todo.

“Me dijo que no publicara el video porque si no me quitaría la manutención, y que el papá de ella podía hacerle daño a mi hija. He recibido amenazas telefónicas porque filmé ese momento. Tengo mucho miedo porque quieren hacernos daño”, explicó Sabi Ramos.

Según la prensa peruana, la amante de Mayora es la hija de un gerente del Deportivo Municipal, llamada Tania Herrera, y el directivo estaría detrás de las amenazas de muerte hacia Sabi Ramos, por medio de unos delincuentes.