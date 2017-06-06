Futbolista del Barcelona habría provocado escándalo en un avión

La prensa internacional mostró su indignación este martes después del comportamiento agresivo de uno de los jugadores del Barcelona, habría lanzado golpes e insultos dentro de un avión.

Y es que el internacional turco Arda Turan ha sido acusado de haber agredido física y verbalmente a un periodista en un avión después del amistoso entre Turquía y Macedonia (0-0) el lunes, publicaron varios medios de su país. Esta sería la razón de su enojo:

“Hijo de p…”

De acuerdo a publicaciones del diario Hürriyet, Turan insultó en varias ocasiones a Bilal Mese, un reconocido periodista deportivo que cubre a la Selección de Turquía desde hace más de 30 años, lo tomó del cuello y no continuó la agresión gracias a que otro periodista intervino.

“¿Quién te ha autorizado a subir a bordo? ¡Hijo de puta! ¿A quién he mendigado yo dinero?”, lanzó Turan al periodista, según Hürriyet.

Arda le gritó al periodista por haber escrito artículos con los que no estaba de acuerdo, según el diario “Milliyet” durante la Eurocopa 2016, afirmando que Arda Turan había tenido problemas con el técnico Fatih Terim, por la repartición de la prima de participación entre los jugadores.

El jugador “tuvo una reacción violenta respecto a informaciones sobre las primas de la Eurocopa-2016 (…). Hubo una agresión física, Arda Turan le agarró del cuello”, señaló Evren Göz, periodista de la cadena de información NTV, que estaba a bordo del avión.

Después del incidente, Turán escribió en su cuenta de Instagram: “No acepto que se ataque a mi persona, a mi carácter o a mi familia”, escribe el jugador. “¿Tengo razón para hacer lo que hice ayer? No lo sé. Pero en lugar de actuar a espaldas de alguien, prefiero gritar las cosas a la cara”, añade.

Por su lado, el periodista dijo que demandará al jugador. El incidente fue duramente criticado por sus seguidores, quienes expresaron su repudio porque no fue un comportamiento digno de un capitán.

*Con información de AFP