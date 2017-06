La mejor futbolista de Guatemala está en el tramo final

La mejor futbolista del momento, por Guatemala, está cerca de jugar uno de los partidos más importantes de la temporada y solo tiene buenas sensaciones.

Ana Lucía Martínez se ha constituido en la mejor futbolista del país en los últimos años, debido a su participación en el futbol de Europa, actualmente juega con el Sporting Huelva en la Super Liga española, y uno de sus retos más grandes se dará este viernes contra el Granada.

A semifinales de la Copa Andalucía aportando 4 goles ⚽️ pic.twitter.com/No1291DRrH — Ana Lucía Martínez (@Analu_Marti21) June 3, 2017

“Termino la temporada este fin de semana, dependiendo de si pasamos a la final, porque la semifinal de la Copa de Andalucía se llevará a cabo el viernes contra el Granada, y la final el sábado”, explicó Analu.

“En la otra semifinal se enfrentarán el Málaga contra el Betis. La final será el sábado”, continuó la futbolista que recientemente firmó por una temporada más con su actual club, y que regresará pronto a Guatemala a pasar un periodo de vacaciones.

“Creo que al final he terminado muy bien la temporada. Al principio no tuve tantos minutos como quería pero siempre estuve positiva y entrenando duro para cuando el entrenador me diera la oportunidad, para hacer lo mejor posible”, le confesó Ana Lucía a Publinews, desde España.

La delantera dice que tuvo un mejor rendimiento en los últimos partidos. “En lo personal en un momento donde he sentido mucha confianza y se ha notado dentro del campo”, agregó guatemalteca, que confesó, sentirse satisfecha de lo hecho en esta temporada.

“Estar en una liga tan competitiva como la española me ha hecho exigirme más y he disfrutado estar jugando con equipos de alto nivel y jugadoras de muy buena calidad. Espero hacer lo mejor la siguiente temporada”, finalizó Martínez.

