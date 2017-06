¿Qué jugadores son parte del equipo ideal de la temporada de la Champions League?

Días después de que el Madrid y la Juventus jugaron la final del certamen el sábado 3 de junio, la Unión Europea de Futbol Asociado publicó este lunes el listado de los jugadores que forman su equipo ideal de la temporada.

Destaca en la formación que ocho jugadores del campeón: los defensas Dani Carjaval, Marcelo, Sergio Ramos; los centrocampistas Casemiro Toni Kroos, Luca Modric e Isco Alarcón, junto con el delantero Cristiano Ronaldo, hacen mayoría entre los 18 elegidos.

Entre estos, el portugués Ronaldo terminó como el máximo goleador del certamen, con 12 anotaciones, y desde ya es el favorito para quedarse con el reconocimiento al mejor jugador de la temporada para la UEFA además del Balón de Oro.

Solamente uno del Barcelona, club que quedó fuera en la ronda de cuartos de final: el argentino Lionel Messi, fue seleccionado en esta ocasión.

El veterano portero Gianluigi Buffon, el defensa Leonardo Bonucci y el volante Miralem Pjanic fueron los futbolistas de la Juventus, el otro finalista del certamen, seleccionados en el grupo en el que el uruguayo Diego Godín, del Atlético de Madrid, es junto con los brasileños Casemiro y Marcelo como los latinoamericanos en el listado.

El Atlético de Madrid con tres: Oblak, Godín y Antoine Griezmann, es otro de los clubes destacados al igual que el Mónaco que aporta dos jugadores: Tiemouré Bakayoko y Robert Lewandowski.

