VIDEO. Tremenda bronca de Nadal con un juez de silla en Roland Garros

Rafael Nadal dio un paso más en la búsqueda de su décima corona de Roland Garros al ganar este domingo a su compatriota Roberto Bautista, clasificándose así a los cuartos de final del torneo.

Con mucha autoridad, Nadal venció en tres sets a su rival (6-1, 6-2 y 6-2) y ahora se enfrentará a otro español: Pablo Carreño.

El número 4 del mundo jugará por un puesto en semifinales con Carreño, que batió al canadiense Milos Raonic en un espectacular partido de cinco sets y cuatro 4 y 17 minutos (4-6, 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-4 y 8-6).

El partido de Nadal, sin embargo, estuvo marcado por una acalorada discusión con un árbitro de silla, a quien recriminó por mostrarle una amonestación por supuestamente tomar demasiado tiempo entre punto y punto.

La advertencia le costó al español perder un saque en el tercer set.

“Mi pregunta es: si yo termino un punto en la red, yo ya no puedo ir a recoger la toalla, ¿no? Esta es la verdad. Contigo no puedo, con los otros quizá sí, contigo no. Está bien, ya lo sé“, dijo un muy molesto Nadal en su cruce de palabras con el juez.

“Creo que no puedo porque he terminado un punto largo, vuelvo y me pitas el warning (…) ¿Entonces yo qué hago? ¿Voy corriendo? Es que no entiendo“, añadió.

“Me vas a tener que pitar muchos warnings entonces durante todo el partido. Pítalos porque total no me vas a pitar más“, sentenció Nadal mientras continuaba discutiendo con el árbitro.

La riña quedó grabada por las cámaras de televisión: