Así se despidió de su afición la contratación estrella de la Liga Nacional

Municipal anunció este jueves la contratación que causa sensación en la Liga Nacional, el ídolo se despidió de su exequipo con un emotivo mensaje, y mientras sus nuevos fans celebran los antiguos lloran su partida.

Y es que el defensa panameño, Felipe Baloy, fue anunciado por el club rojo como su nuevo refuerzo, convirtiéndose en la contratación estrella de la Liga Mayor para la próxima temporada.

Pero el jugador, de 36 años, no quiso dejar a su querido Tauro FC, con el que salió campeón recientemente, sin antes despedirse de sus seguidores y escribió un emotivo mensaje.

“Gracias Taurinos”. “Quiero agradecer a la Familia Taurina por la oportunidad que me dieron de ser parte de este gran equipo, a mis compañeros que me acogieron de una manera espectacular y eso me ayudó a adaptarme mucho más rápido al equipo, a nuestro CT Encabezado por el profe Palma por la confianza queme dieron desde el primer día”, publicó.

Gracias Tauro! 💪🥇🏅⚽

“Hoy me voy feliz por haber sido parte de este gran título y de este gran equipo. Muchas gracias a todos por estos maravillosos meses que Dios me los bendiga y me les de muchos más éxitos. Arriba Tauro!”, escribió el defensa en su cuenta de Instagram.

Muchos la quieren pocos la consiguen , Tauro Campeón #Tauro #13⭐ #AgradecidoConDios #FeEnDios #taescrito #TamosJuntos

Las muestras de tristeza y apoyo por su partida, no se hicieron esperar entre sus seguidores, quienes comentaron su decisión en la misma red social.