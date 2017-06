Roberto Mancini, nuevo entrenador del Zenit San Petersburgo

El italiano Roberto Mancini, exentrenador de equipos como Inter de Milán y Manchester City, se une al otrora campeón ruso, el Zenit de San Petersburgo, por las próximas tres próximas temporadas.

Mancini, de 52 años, sucede al rumano Mircea Lucescu, cesado la semana pasada.

El Zenit terminó en una decepcionante tercera plaza en el campeonato, por segundo año consecutivo, lo que le priva de disputar la edición 2017-2018 de la Champions League.

El entrenador italiano y el club ruso firmaron un contrato de tres años, con dos suplementarios en opción, precisa el comunicado del Zenit.

