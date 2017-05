Tiger Woods, arrestado por manejar bajo efectos del alcohol

Autoridades del estado de Florida confirmaron que Tiger Woods fue arrestado este lunes ante la sospecha de que conducía bajo la influencia del alcohol.

El delito se conoce en Estados Unidos como DUI (Driving Under de Influence).

El golfista estadounidense de 41 años fue detenido alrededor de las 3:00 a. m. del lunes, en el poblado de Júpiter, según un vocero policial citado por CNN.

Breaking: Tiger Woods was charged with DUI on Monday after being arrested in Jupiter, Florida. pic.twitter.com/1J96nICGaT

— SportsCenter (@SportsCenter) May 29, 2017