Vettel se impone en el Gran Premio de Mónaco

Sebastian Vettel superó a su compañero finlandés Kimi Raikkonen, que había partido desde la “pole“, y el australiano Daniel Ricciardo completó el podio.

Ferrari no se imponía en el trazado urbano de Montecarlo desde hacía 16 años, pero este domingo los monoplazas rojos no tuvieron rival.

Race winner ✅

Your #F1DriverOfTheDay ✅

Well done to Sebastian Vettel 👏#MonacoGP pic.twitter.com/srSOR5P6uS

— Formula 1 (@F1) May 28, 2017