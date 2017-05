VIDEO. Scott Dixon fuera de Indianapolis 500 tras escalofriante accidente

Scott Dixon, quien había largado desde el primer puesto, quedó fuera de las 500 Millas de Indianápolis el domingo, tras sufrir una escalofriante colisión, en la que su bólido salió despedido por los aires y se impactó contra la cerca de seguridad, antes de partirse en dos.

Pese a la fuerza del impacto, el habitáculo del auto permaneció intacto y volvió a la pista, dejando una cauda de chispas y llamas. Así, el campeón de la temporada de 2008 en la IndyCar pudo salir por su propio pie, mientras el público lo ovacionaba.

El neozelandés caminó hacia una ambulancia y se izó la bandera roja en la carrera, para que las cuadrillas de trabajadores retiraran los restos del vehículo, esparcidos en un radio de decenas de metros.

REPLAY: @scottdixon9 checked, cleared, and released after this turn 1 incident during the #Indy500 at @IMS. #INDYCAR pic.twitter.com/gaD950M27F

— IndyCar Series (@IndyCar) 28 de mayo de 2017