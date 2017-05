Afición identifica a revendedores y culpa a la directiva roja

Con enojo la afición de Municipal identificó a algunos revendedores y expresó su cólera porque en algunos puntos donde se abrió la preventa para la final ante Guastatoya, ya no hay entradas.

En el Doroteo Guamuch Flores los seguidores, incluso, se organizaron para impedir que los revendedores acapararan los boletos.

Los seguidores del equipo rojo se quejaron en las redes sociales, de la organización del evento, culpándolos de la situación.

“En el Doroteo y en el Trébol cerraron, será que ya no van a seguir vendiendo? Que lata con esos revendedores me van a dejar con las ganas”, “Se debe hacer campaña para no comprar a revendedores y seria idóneo que el club cuidara más estos procesos”, son algunos de los comentarios en Twitter.