Propietario del Arsenal descarta la venta del club

Tres días después de la publicación en el Financial Times de una posible oferta de compra por parte del accionista minoritario Alisher Usmanov, Stan Kroenke descartó oficialmente la venta del Arsenal.

En un comunicado titulado “Respuesta a las especulaciones de los medios” y destinado a la Bolsa de Londres, KSE, la empresa de Kroenke, que tiene el 67 % de las acciones del Arsenal, rechazó la posible venta.

“KSE es un inversor comprometido a largo plazo con el Arsenal y va a continuar“, añadió en el texto, un día después de que el equipo no se clasificara para la Champions League, por primera vez en dos décadas.

That’s the end of our @premierleague season. Three points today but it’s not enough to secure a top-four finish.#AFCvEFC pic.twitter.com/oGKoQnwKG9

— Arsenal FC (@Arsenal) May 21, 2017