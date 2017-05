Aficionado muere por caída en juego de MLB

Un aficionado causó alarma en el partido de béisbol entre los Cubs y los Rojos de Cincinnatti, luego de haber sufrido una estrepitosa caída que le costó la vida.

De acuerdo a la prensa estadounidense, el hombre de 42 años sufrió heridas graves después de haber caído sobre una baranda en el estadio Wrigley Field y de golpearse la cabeza.

VIDEO: Cubs fan dies after falling over railing at Wrigley Field pic.twitter.com/1txrWJN8bU

— azcentral (@azcentral) May 18, 2017