Benzema: "Me vuelve loco que siga mintiendo"

El atacante del Real Madrid, Karim Benzema, dijo que Mathieu Valbuena miente e inventa cosas en el caso de “sextape” en el que el jugador de Lyon culpó a su compañero de selección de querer chantajearle, en una entrevista para la edición online del diario “L’Equipe”.

“¡Y quiere volver a jugar conmigo! (…) ¡Le toma el pelo a la gente! ¡Se ha vuelto loco o qué!”, añadió Benzema, que no juega con Francia desde octubre de 2015, cuando fue imputado por “complicidad en intento de chantaje y participación en asociación de malhechores” en el escándalo del ‘sextape’, en el que un grupo de extorsionadores amenazó a Valbuena con difundir una cinta con contenido sexual si no pagaba una cantidad de dinero, con Benzema jugando supuestamente un papel de mediador.

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) May 7, 2017

“Hace más de un año y medio que soy su peor enemigo, un mal ejemplo, un granuja, que me tienen que castigar, que me arrastran por el barro, que manchan mi nombre y el de mi familia (…) Y dice que podemos jugar juntos. ¡Que no diga más tonterías!, se enoja el atacante de 29 años.