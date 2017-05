Reconocido fisicoculturista visita Guatemala y comparte sus secretos

Jason Poston es fisicoculturista, entrenador personal y coach. El estadounidense visitó Guatemala con el apoyo de las marcas ProSupps y GNC para promover un estilo de visa saludable y concientizar a las personas sobre la Diabetes tipo 1; enfermedad con la que fue diagnosticado en 2011.

Poston platicó con Publinews sobre su rutina, dieta y los mayores retos de ser fisicoculturista (bodybuilder). Según la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), este deporte se basa en el ejercicio físico intenso con el propósito de obtener un cuerpo más definido, voluminoso y lo más proporcionado muscularmente posible. Es generalmente anaeróbico y consiste en su mayoría en el levantamiento de pesas.

[AHORA]@JasonPoston visitó la redacción de @PublinewsGT para hablar sobre sus rutinas y cómo tener un estilo de vida saludable pic.twitter.com/WmTh78qIl7 — Publinews Plus (@Plus_PN) May 10, 2017

De cerca con Jason Poston

¿Por qué estás en Guatemala?

Trabajo junto a la marca ProSupps de productos de nutrición deportiva. Ya teníamos varios meses de querer visitarlos. El propósito principal de estar aquí es poder hablar sobre los productos y su presencia en las tiendas de GNC en el país. ProSupps lleva 4 meses en Guatemala y cuando llegamos a un país nuevo, a la marca le interesa visitar ese país para conocer a los consumidores y educarlos sobre cómo utilizar los productos de manera correcta.

Como atleta me gusta poder convivir con los seguidores y compartir con ellos mis tips y consejos. El fisicoculturismo ha crecido mucho en los últimos años. En varios países del mundo, más y más personas se han interesado por este estilo de vida. Tengo Diabetes tipo 1 y para mi es importante que las personas sepan que puedes practicar este deporte aún con esta enfermedad.

Te diagnosticaron diabetes en el 2011, ¿cómo afecto tu vida y tu rutina?

Fue una sorpresa para mi porque ya trabajaba como entrenador. En un fin de semana perdí 15 libras. Nunca pensé que tuviera diabetes. Empecé a comer más y más, pero seguía perdiendo mucho peso. Incluso llegúe a comer pizzas enteras y aún seguía con hambre.

Yo no entendía lo que pasaba. Fui a varios doctores y ninguno me hizo exámenes de la sangre, no sé por qué. Nueve meses después mi mamá me obligó a ir al hospital porque ya había perdido 50 libras. Me veía enfermo, estaba deshidratado y me sentía mal.

Finalmente me dieron un diagnóstico. Cuando me dieron insulina, inmediatamente me sentí mejor. Desde entonces aprendí a vivir con esta enfermedad. Me di cuenta que tenía la oportunidad de empezar una nueva vida y me interesé por el fisicoculturismo y por competir profesionalmente.

Uno de mis propósitos es acercarme a atletas que también tengan diabetes y enseñarles cómo se puede vivir con esta condición y ser atletas de alto rendimiento a la vez.

“El mensaje que quiero dejar es que si yo puedo lograrlo, aún con diabetes, entonces cualquiera puede hacerlo”

No te pierdas la entrevista con el fisicoculturista @JasonPoston, quien reveló detalles de su rutina y dieta para lograr sus metas pic.twitter.com/SLDoeG8tig — Publinews Plus (@Plus_PN) May 10, 2017

¿En qué consisten tus entrenamientos y tu dieta?

Tuve que cambiar por completo mi estilo de vida. Usualmente los fines de semana me relajaba o salía con amigos. Me di cuenta que, además de ser un deporte, para mí se trata de un negocio y eso implica tener que cuidar mi cuerpo y dedicarme a esto a tiempo completo.

Me despierto temprano todos los días a hacer cardio. En mi caso, por la diabetes, sigo una dieta de bajos carbohidratos. Antes de las competencias, entreno muy duro por tres meses. El resto del tiempo entreno todos los días al menos una hora y media por la mañana y luego en la noche.

¿Qué le recomendarías a las personas que quieren bajar de peso o mantenerse saludables?

He visto que una dieta en bajos carbohidratos le ayuda mucho a mis clientes. Cada persona es diferente, pero lo más importante es que entiendan que ser saludable requiere cambiar el estilo de vida. Hacer ejercicio, en especial cardio. Hacer un poco de pesas también ayuda.

Thank you for the interview @publinewsguatemala – @prosupps_llc tour. #postonstrong #psarmy A post shared by Jason Poston (@jasonpostonpro) on May 10, 2017 at 7:53am PDT

Eres muy activo en tus redes sociales y el ejemplo a seguir para muchas personas. ¿Cómo te conectas con tus seguidores?

Para mí fue algo sencillo, por la manera en que me criaron. Cuando todos los ojos están puestos en ti, es entonces que tienes que decidir qué hacer. Yo quería dirigir a las personas en la dirección correcta. Mi mamá y mi abuela enseñaron a siempre ser humilde y amable, sobre todo a recordar que no soy mejor que nadie más.

Creo que las redes sociales me ayudan a compartir un estilo de vida saludable. Lo más importante para mi es demostrar cómo este estilo de vida no se trata solo de tu cuerpo, sino del cambio positivo que genera en tu vida y en la de las personas que te rodean.

Desde el principio, aún cuando no tenía seguidores, sabía quería influenciarlos de la manera correcta. Soy yo mismo, nunca lo hice por ser famoso. Se trata de ser la mejor versión de nosotros mismos.

“Para mi, el fisicoculturismo es una maratón diaria de metas y logros. Son 365 días de dieta, sueño, descanso, ejercicio, mejorar tu condición y tu forma y sobre todo, de cambiar tu actitud con la mejor disposición”

Saludos a todos los chapines. 🇬🇹 Made it to Guatemala. @gncguatemala @prosupps_llc A post shared by Jason Poston (@jasonpostonpro) on May 9, 2017 at 7:36pm PDT

Fitness One

Como parte de su viaje a Guatemala, Jason visitó los gimnasios de Fitness One y compartió con los entrenadores personales.