La pelea de "Canelo" contra Julio César Jr. continúa con los memes

Tras la pelea en la que Saúl “Canelo” Álvarez derrotó a Julio César Chávez Jr. no solo noqueó arriba del ring también los internautas lo hicieron con los Memes.

El evento no fue lo que los seguidores de ambos esperaba, y es que los primeros rounds parecían de estudio y de medir la distancia entre golpe, y golpe. Incluso ahí, ‘Canelo’ fue superior a Julio.

El primer buen impacto de zurda del pelirrojo, hizo presagiar lo que venía. Pero la contienda se hizo grande en la misma tónica y se extendió igual; ‘Canelo’ sacando la mejor parte y Julio esquivando lo que se podía.

Hasta que la afición, les abucheó a ambos en el décimo. Ni siquiera, el arribo del round 12 sacó del letargo el combate y ninguno quemó sus naves.

#CaneloVsChavezJr Just a sparring session for Canelo.. #CaneloGGG ya estan listos para el 16 de Septiembre. Julio Cesar Chavez Sr is the 🐐 pic.twitter.com/5gZWfSd7Ro

— Germán Rodriguez (@g13rod) May 7, 2017