VIDEO. Abandona la cancha en pleno partido tras escuchar gritos racistas

Cansado de los gritos racistas proferidos por aficionados del Cagliari y decepcionado con la pasiva actitud del árbitro, el ghanés Sulley Muntari, exjugador de equipos como AC Milan e Inter de Milán, dejó anticipadamente la cancha del estadio Sant’Elia mientras se disputaba el partido por la jornada 34 de la Serie A.

Tras el encuentro, que finalizó con marcador de 1-0 a favor del equipo sardo, el futbolista africano del Pescara reprochó las acciones de los aficionados y criticó la postura del silbante, quien en vez de suspender el partido le mostró una tarjeta amarilla y posteriormente una roja.

“Me han gritado desde el inicio. En la primera parte, he visto niños en el pequeño grupo y me fui hacia los padres para regalarles mi camiseta y dar ejemplo. Pero continuaron con otro grupo en otra zona de la curva. He tratado de hablar con ellos, pero el árbitro me ha dicho que lo tenía que dejar. Fue allí cuando me enfadé.

¿Por qué en vez de detener el encuentro la ha tomado conmigo? Los aficionados son responsables, pero el árbitro debería haber hecho algo más en lugar de acusarme. No soy una víctima, pero estoy convencido que si se detuviesen los partidos, este tipo de cosas no volverían a ocurrir“.