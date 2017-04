VIDEO. El divertido clásico en caricatura que está dando de qué hablar

El grupo de dibujantes “442oons“, famoso en Youtube por sus videos de parodias, volvió a hacer de las suyas, esta vez con un divertido corto con dibujos animados, del Clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona que se disputó este domingo.

En la historia que te mostraremos a continuación, Luis Suárez acompañado de una guitarra, es el narrador bajo la canción “Shape of you” de Ed Sheraan, la caricatura va repasando todos los momentos que se vivieron a lo largo del partido.

El codazo de Marcelo a Messi y las fuertes entradas de Casemiro, por las que rozó la expulsión, tampoco se escaparon de la parodia de “442oons”.

Además no podían faltar los goles y las reacciones de Cristiano Ronaldo, al que no dejaron muy bien visto. También tiene una destacada actuación, Neymar, a pesar de no haber sido parte del juego por haber sido expulsado.

Pero el gran protagonista es Lionel Messi, quien celebró en el Santiago Bernabéu, sus 500 goles, y le dio un hálito de vida al Barcelona, en la Liga española.

Messi se apuntó un doblete, de hecho, después de su segunda anotación, fue y retó a la afición del Real Madrid, mostrándoles su dorsal.