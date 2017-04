¿Entrenará al Barcelona?

En una entrevista concedida al portal goal.com, el mediocampista español, exjugagor y capitán del FC Barcelona, Xavi Hernández, quien ahora juega para el Al-Sadd de Catar, ha mostrado su interés e ilusión de querer ser en un corto plazo director técnico.

El también campeón del mundo con España en 2010, dijo que aún no está preparado para dirigir al equipo de sus amores, pero tampoco lo negó.

“Soy un enfermo del futbol, es mi pasión. Ahora estoy aprendiendo mucho con Félix Sánchez, entrenador de la Sub 23, miro en Aspire Academy (que también estoy allí) la diferente metodología de muchos entrenadores, voy aprendiendo a cómo organizar un equipo, porque no es lo mismo jugar que entrenar…”, confesó Xavi.

“¿Ponerme como entrenador del Barça? Todavía no estoy listo, pero sí que me gusta entrenar, estar en el campo, corregir a los chicos, me gusta analizar los partidos…”

“Voy viendo que no es fácil, pero que me va gustando y creo que mi futuro estará en los banquillos”, expresó.

Xavi dejó claro que le llama la atención ser entrenador y cuando tiene pensado retirarse como jugador profesional

“Creo que con 38 años será mi último año. Al año siguiente iré a Madrid a sacarme el carnet de entrenador que todavía no lo tengo y luego ya, cuando no pueda jugar más a fútbol, pensaré más como entrenador y me irá picando el gusanillo de querer entrenar, no sé si en Qatar o en Barcelona, pero creo que voy a ser entrenador, sí”, sentenció.

