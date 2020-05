Presidente Evo Morales defiende a Messi y genera controversia en redes sociales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, sorprendió este martes al haber dedicado algunas palabras "al mejor jugador del mundo", Messi, después de la sanción de cuatro partidos que le impuso la FIFA.

Horas antes de que se jugara el partido entre Bolivia y Argentina, que terminó 2-0, Evo Morales, rechazó enérgicamente la suspensión que fue impuesta a Lionel Messi y dijo que el crack del Barcelona había sido la víctima.

"No comparto la sanción contra Argentina. Algo conozco de futbol, la infracción fue a Messi. Mi solidaridad con el mejor futbolista del mundo", escribió Morales en su cuenta de Twitter, opinión que generó diferentes opiniones, especialmente en esa red social.

[gallery gallery_type="article-fullwidth" ids="793041,793038,793040,793039,793042"]

"Sos el presidente que no tengo en mi país… que falta hace alguien de tu altura acá", "Amor a Evo y Correa", "Sé solidario con la gente que sufre pobreza, en Venezuela y Cuba", son algunos de los comentarios en Twitter.

Hay que tomar en cuenta que Evo Morales se encuentra en este momento, en medio de un tenso impasse diplomático con su vecino Chile.

No comparto sanción contra Argentina. Algo conozco de fútbol, la infracción fue a #Messi. Mi solidaridad con el mejor futbolista del mundo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 28, 2017

La FIFA dio este martes una pésima noticia a la Selección de Argentina, al haber suspendido por cuatro partidos a Messi, quién "insultó" a uno de los árbitros asistentes en el partido en que la albiceleste derrotó por 1-0 a Chile.

Debido a esta sanción, el combinado argentino no pudo contar con Messi para el juego en La Paz, que terminó a favor de los bolivianos.

se solidario con la gente que sufre pobreza en tu país y gobierna como la,gente populista descarado — millaray42 (@millaray42) March 28, 2017

A Messi, no lo amonestó ni sancionó durante el partido contra Chile el árbitro brasileño Sandro Ricci. Tampoco pidió represalia el juez de línea Emerson do Carvalho, sino que lo hizo de oficio la FIFA tras ver las imágenes que repiten hasta el infinito el insulto contra él: "Tomátela, la c.. de tu madre".

La FIFA tomó cartas en el asunto lo sancionó cuatro días más tarde por pronunciar "palabras injuriosas".

sos el presidente que no tengo en mi país. ..que falta hace alguien de tu altura acá. .. — Diego (@Diegodelglobo) March 28, 2017

"Le sancionaron porque le leyeron los labios", se lamentó el presidente interino de federación argentina, Armando Pérez, al anunciar que la AFA apelará la medida.

*Con información de AFP