¡Por fin! Carlos Tévez marca su primer gol en China

Un mes después de haber jugado su primer partido oficial con el club, Carlos Tévez se estrenó como goleador en la victoria de este 4-0 contra el Jangsu Suning en la primera jornada de la temporada de la Superliga de China.

El Shanghái Shenua FC le paga anualmente 38 millones de euros a Tévez, quien llegó procedente de Boca Juniors de su país, y que antes jugó para otros clubes como la Juventus de la Serie A italiana, el Manchester City, el Manchester United y el West Ham United, de la Liga Premier de Inglaterra.

Cuando se jugaba el minuto 37, Tévez convirtió un tiro a doce pasos en el segundo tanto para su equipo. El colombiano Giovanni Moreno, con un doblete, y el local Mao Jianqing, consiguieron las otras anotaciones para el equipo que dirige el uruguayo Gustavo Poyet.

En las posiciones, el club de “el Apache” comparte, con tres puntos, el liderato junto con su vecino el Shanghái SIPG y el Guangzhou R&F. Su próximo partido será en condición de local contra el Tianjin Quanjian, el sábado 11 de marzo.

HT Shenhua 2-0 Suning, Tevez scored a penalty as his first goal for Shenhua! pic.twitter.com/ZzS8unpV99

— Shanghai Shenhua FC (@shanghaishenhua) March 5, 2017