Kevin Cordón: "No quería retirarme en esa forma"

El tiempo, además de haberle permitido recuperarse, ha hecho del zurdo un jugador más maduro al definir sus objetivos con la raqueta en la mano.

La Copa Internacional en São Paulo, Brasil, a la que asistirá la próxima semana, marcará el fin a siete meses de espera para volver a la competencia internacional y recuperar su condición como el mejor de América, además de los puestos en el ranquin de la Federación Mundial en el que actualmente es el número 158.

El de La Unión, Zacapa, quien cumplió 30 años en noviembre, descartó la idea del retiro y ahora ha puesto su vista en cerrar en Tokio 2020 su historial olímpico que incluye sus participaciones en Pekín 2008, Londres 2012 y Rio 2016.

Han pasado siete largos meses desde la última vez que empuñaste la raqueta en un torneo, ¿qué representa esta oportunidad de regresar?

Mucho. No fue la forma en la que quería terminar el Ciclo Olímpico anterior, pero afortunadamente eso se quedó en el pasado y esta vez no hubo necesidad de una cirugía. Con el tiempo pude descansar física y mentalmente después de cuatro años de mucha exigencia y ahora vienen dos torneos para comenzar a tomar el ritmo de vuelta.

Fueron unas vacaciones, no en la forma en la que querías, pero necesarias para recuperarte de las lesiones.

Sí. El descanso iba a venir pero no exactamente de esta manera, quería volver de Rio con la satisfacción de haber jugado bien y obtenido un buen resultado, pero con el tiempo se aprende a no renegar y a entender que las cosas pasan por algo. Ahora he “recargado las pilas” para lo que viene y comencé a pensar en Tokio 2020.

¿Físicamente y de la lesión cómo estás antes de jugar en Brasil?

Todo bien. Cuando comencé con la rehabilitación, la rodilla empezó a ceder y con el paso de los meses ya pude aumentar las cargas en el trabajo de pesas. Ahora es momento de recuperar el ritmo de jugar torneos y retomar el nivel.

¿Haberte lesionado y pensar en unos cuartos Juegos Olímpicos dentro de tres años hizo desaparecer la opción de tu retiro después de Rio?

No quería retirarme en esa forma… esa no era la manera y creo que ningún deportista quisiera hacer-lo por una lesión. Lo que pasó fue un incentivo muy grande para tomar en serio este nuevo Ciclo Olímpico y pensar en muchas cosas que me llevaron a comenzarlo con el objetivo de terminarlo de la mejor manera.

¿Estamos a las puertas de un ciclo en el que los torneos y lograr los objetivos aumentan de dificultad?

Cuando los años pasan la competencia se hace más fuerte, los demás países invierten mejor en sus jugadores y el nivel sube, la gran diferencia está en la forma en la que uno hace valer la experiencia para no “dormirse” y entrenar más fuerte o hacer, con tiempo, los ajustes que se necesitan en la preparación.

¿Rivales como Osleni Guerrero o el brasileño Ygor de Oliveira, que mantienen su nivel y otros que vienen detrás de ustedes le dan vida a esa competencia?

Sí, también los mexicanos y los estadounidenses que empezaron a invertir más en sus jugadores y han entendido que la única forma de mejorar es ir a campamentos y torneos.

Ahora con 30 años, ¿cómo te has preparado para mantener las condiciones que cronológicamente causan cambios en el rendimiento deportivo?

De lo aprendido se saca ventaja y se sabe que cuando se va a un torneo, si se tiene una buena preparación, pero la cabeza no está en su lugar, se va a perder. Hay que sacarle provecho a la experiencia y saber que el cuerpo no reacciona como antes, algo que obliga a cuidarse y ser aún más profesional en los entrenamientos.

¿Ir al Mundial de Glasgow en agosto es un plus para los objetivos que te trazaste para esta temporada?

Sí, está en la planificación pero no es primordial si tomamos en cuenta que mi último evento fue hace siete meses y que eso afectó mucho mi posición en el ranquin. Ahora todo dependerá de lo que haga en los torneos que vienen para recuperar puestos y entrar en el listado general. Ojalá lo logre estar en el Mundial y conseguir un resultado importante para Guatemala.