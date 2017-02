Así felicita Gerard Piqué a Shakira por su "Oscar"

Gerard Piqué celebró con un tierno mensaje el Oscar que ganó la película Zootopia, en la que su esposa la cantante colombiana Shakira, participó dándole vida al personaje Gazelle.

La cinta ganó el premio a Mejor Film de Animación. “Felicitaciones por tu premio Gazelle! ShakHG”, escribió la colombiana, mientras su esposo publicó en su cuenta de Twitter: “Felicidades a Zootopia y a mi @shakira por haber ganado el Oscar! Eres la mejor!”. El texto fue acompañado por una fotografía en la que aparecen Shakira y “Gazelle”.

Congratulations to Zootopia and to my @shakira for winning the Oscar! You are the best! pic.twitter.com/yMH4QMZ0Xf

— Gerard Piqué (@3gerardpique) February 27, 2017