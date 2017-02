Novak Djokovic saluda en español y causa emoción en México

Unas cuatro mil personas acudieron el domingo por la noche al primer entrenamiento de Djokovic, número dos del ranquin de la ATP, y le entonaron un cántico con sabor futbolero.

“Oe, oe, oe, oe, oe, Nole, Nole”, se escuchó en la tribuna del estadio Mextenis y el carismático serbio correspondió con un pequeño baile, unos cuantos brinquitos, el brazo derecho girando y aplaudiendo el gesto.

Djokovic mostró además su gratitud lanzando pelotas de tenis a la tribuna como obsequio para los aficionados.

El serbio fue anunciado apenas el jueves como la gran figura del elenco en el que ya habían sido confirmados con antelación el canadiense Milos Raonic y el español Rafael Nadal.

“Gracias, estoy muy contento ‘para’ venir aquí, ‘para’ venir primera vez. Estoy esperando una experiencia positiva”, fueron las primeras declaraciones en español de “Nole” a su llegada a México. El deportista aseguró que el idioma se le facilita porque también estudia italiano.

En su cuenta en Twitter, el tenista publicó un video en el que muestra cómo fue recibido por los aficionados en el lugar en el que se jugará el torneo y lo acompañó con la frase “Qué bienvenida… gracias a mi Familia Nole” y colocó la imagen de una bandera mexicana.

What a welcome! 🤗🙏😃 Thank you my #NoleFam 🇲🇽 pic.twitter.com/SGR4I1o8yV

— Novak Djokovic (@DjokerNole) February 27, 2017