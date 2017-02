Gisela Morales: "Me sentía hasta loca todo el tiempo"

Haber sido la cara de la natación de Guatemala durante muchos años ha sido uno de los retos más fuertes a los que se ha tenido que enfrentar Gisela Morales, quien le confesó a Publinews que haber entrenado sola, sin compañeros, no fue fácil, por eso se enfoca en formar una generación de niños y jóvenes que superen sus logros.

Con casi nueve meses de embarazo “la Sirenita” se encamina a realizar uno de sus sueños, ayudar en la formación de nuevos talentos por medio de sus academias de natación Waterproof, que lanzará de manera oficial el próximo lunes, en el que asegura hay un semillero de talentos. Y aunque sabe que el camino al éxito no está lleno de rosas, cree que formar una mentalidad fuerte en sus alumnos, es la clave.

A pesar de que empezó con su primera academia en 2014, no será sino hasta en breve que hará oficial el anuncio, pues recientemente abrió una nueva sede y su empresa está en expansión. Actualmente cuenta con aproximadamente 800 alumnos, y según cuenta tiene a los mejores a nivel nacional, en el rango de 9-10 años, además han conseguido tres récords nacionales, y tienen a la campeona del Mundial de Biathle.

“Uno de nuestros alumnos es Christopher Gossmann, de 11 años, quien esperamos se clasifique al CCCAN, que es una competencia de alto nivel”, dijo Morales, quien explicó que formó una sociedad con el Colegio Suizo Americano y además de administrar su academia, también administra las instalaciones deportivas de ese centro educativo.

Pero más allá del interés económico Morales indica que su sueño es ver triunfar a sus alumnos, aunque sabe que no es fácil. “Se necesita un grupo disciplinado. Yo entrenaba sola en Guatemala, no tenía compañeros, mentalmente me volví una atleta muy fuerte porque es difícil entrenar sola todo el tiempo, me sentía loca todo el tiempo, pero logré superarlo, tuve esa fortaleza mental que no todos tienen, por eso me enfoco en formar en mi academia, atletas fuertes no solo física sino mentalmente”, expresó Morales.

“Además es importante enseñarle a los nadadores a afrontar los problemas, las dificultades, hay que enseñarles a decir no, a las fiestas, al licor y a otras distracciones que los desvíen de sus objetivos. En Guatemala hay que tener bien puestos los pantalones para no dejarse manipular por nadie y trabajar en lo que se quiere para lograr los objetivos que se desean”, enfatizó.

A pesar de su papel de madre y esposa, Gisela no ha descuidado el trabajo de sus academias, su trabajo no es de entrenadora pero se encarga de hacer las planificaciones de cargas energéticas, decide qué trabajarán los alumnos durante la semana. “Llevo dos años y medio haciéndola de mamá, empresaria y atleta, el trabajo es muy fuerte pero me encanta hacer muchas cosas a la vez y creo que he logrado hacer un buen trabajo”, agregó.

Acerca de por cuánto tiempo más habrá “Sirenita”, Gisela respondió que después del nacimiento de su segundo bebé, continuará con sus entrenamientos, con miras a los Juegos Centroamericanos: “Continuaré compitiendo a alto nivel, no sé por cuántos años más, pero no creo que sea una decisión que tenga que tomar ahora, nado porque me gusta, me apasiona y es parte de mi vida”, explicó.

“Michi”, como la llama su familia de cariño, dice que en sus academias hay niños con mucho talento, pero es consciente de que no todos alcanzarán sus metas en la natación. “Sueño con que mi niños de la academia sean los que aporten la mayor cantidad de medallas a una Selección Nacional, sin embargo sé que no todos soportarán las cargas de entrenos, puede que ellos se comprometan, pero sus padres no, influyen muchos factores”, indicó.

Acerca del nivel de la natación en Guatemala, Gisela dice además, que es importante tener un semillero. “Ahora está Luis Carlos Martínez, que va por un excelente camino y lo tendremos por mucho tiempo, creo que será ese hombre que por muchos tiempo hizo falta, además están Valerie Gruest y Gabriela Santis, que entrenan en Estados Unidos, así que la labor de la federación será sacar talentos que estén en Guatemala porque para Centroamericanos solo estamos Valerie, Gaby y yo, nos hace falta una para el relevo”, finalizó.



















Las especialidades de Gisela son los 50, 100 y 200 metros dorso, aunque en competencias como Juegos Centroamericanos ha competido en casi todos los estilos.

Entre sus máximos logros están:

2 medallas de oro y una de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010

4to. Lugar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011

4 oros, 2 de plata y 5 bronces en los Juegos Centroamericanos San José, Costa Rica 2013

1 plata y dos bronces en los Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

5to. Lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015

Además ha competido en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008