Pacquiao revela el nombre de su posible próximo rival

En su cuenta de Twitter, el campeón del peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Manny Pacquiao, aseguró este jueves que está negociando su próximo combate con el británico Amir Khan.

“Mi equipo y yo estamos negociando con Amir Khan para nuestro próximo combate. Los siguientes anuncios se harán pronto“, publicó el boxeador filipino en la red social.

My team and I are in negotiations with Amir Khan for our next fight. Further announcement coming soon. #TeamPacquiao pic.twitter.com/nW5jpmwVJs

— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) February 23, 2017