Resultado del partido Sevilla contra Leicester, Liga de Campeones de Europa

El Sevilla se impuso 2-1 contra el Leicester City en el primero de los dos partidos por la llave de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa que este miércoles se disputó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Pablo Sarabia, al minuto 25 y Joaquín Correa, al 62, marcaron los tantos para el equipo que dirige el técnico argentino Jorge Sampaoli que se colocó a 90 minutos de clasificarse a la siguiente ronda. Jamie Vardy, al 73, convirtió el descuento para el que dirige el italiano Claudio Ranieri, que está obligado a remontar el resultado para avanzar a los cuartos.

El cuadro andaluz dejó escaparuna oportunidad de hacer más amplia su diferencia contra el conjunto inglés luego de que Correa erró un penalti cuando se jugaba el minuto 14 y el marcador estaba empatado sin goles.

That feeling when you score a crucial #UCL goal 😃 pic.twitter.com/zaYOJ4ZILo

— Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2017