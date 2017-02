El campo se abre para el Stella Artois Open

Al “Fairway”

El Club La Reunión que se ubica en Sacatepéquez albergará la competencia entre 144 jugadores, entre ellos veinte que participan en el circuito regional de la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA) que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de marzo.

El Stella Artois Open es uno de los 19 torneos que forman parte de la gira de 2017 y repartirá una bolsa de premios de US$175 mil entre quienes se clasifiquen a las rondas finales, las cuales se disputarán los últimos tres días.

El evento contará con la participación de golfistas nacionales destacados como Pablo Acuña, José Toledo, Roberto Lowenthal y José Pablo Rolz, quienes poseen experiencia en torneos a nivel internacional, y se perfilan para darle la mayor oposición a parte de los favoritos.

La Gira del Tour de la PGA por Latinoamérica 2017 se jugará con cuatro series clasificatorias que incluyen el Stella Artois Open que fue el primer torneo en Centroamérica de esta categoría que también premiará las modalidades de “Hole in one” (Hoyo en uno) y “Closest to the pin” (Más cercano al pin), y a los jugadores amateur que tomen parte en las rondas.

La presentación del abierto se llevó a cabo este martes con la presencia de los organizadores, oficiales de la PGA para Latinoamérica y parte de los jugadores guatemaltecos que competirán el próximo mes.

El mexicano Alejandro Favela, en la primera edición, en 2014; el estadounidense Daniel Balin, quien lo logró un año después; y su compatriota John Young Kim, en 2015; han sido los vencedores del torneo.