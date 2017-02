Arranca la pretemporada en MLB 2017

Incluso para un establecido veterano como Justin Verlander, el inicio de los entrenamientos de primavera puede ser especial.

“Usualmente duermo plácidamente. Me he despertado más temprano hoy”, dijo el as de Detroit el martes. “Por un lado, quieres valorar al máximo la experiencia. Ya no es el torbellino de antes, más o menos sabes lo que va a pasar. Pero por esa línea, es lo mismo que he hecho durante 12 años, así que son días que pasan rápido”.

Los Tigres de Verlander fueron uno de los 15 equipos que el martes completaron sus primeros entrenamientos con pitchers y receptores. La actividad en Florida y Arizona confirmó que, por lo menos para el béisbol, el invierno se acabó.

Mientras que Verlander y los Tigres cumplieron con su rutina en su renovado complejo de Lakeland, los Medias Rojas de Boston ponían en marcha los primeros entrenamientos de la era post David Ortiz. Es la primera campaña sin el dominicano desde que los Medias Rojas le adquirieron en enero de 2003, pero el retiro de ‘Big Papi’ no debe frenar a un equipo que fichó al estelar abridor zurdo Chris Sale.

En Arizona, los Indios de Cleveland empezaron la tarea de revalidar el título de campeones de la Liga Americana. Cleveland se paseó al ganar la división Central, y sucumbiendo ante los Cachorros de Chicago al cabo de siete juegos en la Serie Mundial.

“En este momento del año, todo el mundo anda a media máquina”, indicó el manager Terry Francona.

La ilusión por aspirar a una campaña exitosa es lo que impera en el arranque de la pretemporada, pero ocasionalmente el golpe de una noticia sobre lesiones trastoca los planes de los equipos.

Por ejemplo, el manager de Baltimore Buck Showalter informó que el derecho Chris Tillman recibió una inyección de plasma en el hombro derecho y no estará disponible para el día inaugural de la temporada.

Los Reales de Kansas City señalaron que el zurdo Brian Flynn se fracturó una costilla y sufrió fracturas leves en tres vértebras en un extraño accidente. Flynn se perderá dos meses tras caerse del techo del establo de su residencia en Oklahoma.

Tanto los Reales como los Marlins de Miami inician la campaña con luto tras las muertes de los lanzadores Yordano Ventura el mes pasado y José Fernández en septiembre, y el dueño de los Tigres Mike Ilitch falleció el viernes, a los 87 años de edad.

“Siempre fue una persona muy cortés y generosa, se portó siempre muy bien conmigo y mi familia. Muy leal”, declaró el receptor de Detroit Alex Ávila, cuyo padre es el gerente general del club.

Los Diamondbacks de Arizona también tuvieron que lidiar con una noticia preocupante. Su coach de banca, el ex piloto de Minnesota Ron Gardenhire padece de cáncer de próstata y deberá operarse. Señaló que los doctores creen que detectaron temprano el cáncer.

Por primera vez desde 2009, los Gigantes afrontan un año que no es par sin tener que defender el cetro de la Serie Mundial. Tras llevárselo todo en 2010, 2012 y 2014, San Francisco se clasificó a los playoffs el año pasado como comodín, pero cayeron ante los Cachorros en la serie divisional.

Los Gigantes son candidatos otra vez en 2017, y su manager Bruce Bochy se mostró optimista.

“Es un día que esperas con ansias, la oportunidad de encontrarte con todo el mundo y escuchar el ruido que hace un bate al pegarle a la bola, verlos entrenar a todos estos muchachos”, dijo Bochy.