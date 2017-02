Jermain Defoe y su increíble lección solidaria

Varios jugadores del Sunderland inglés -club realizaron una visita a Bradley Lowery, un pequeño de cinco años que padece neuroblastoma, un tumor maligno y terminal contra el que el pequeño pelea con tratamientos para alargar su vida el máximo posible.

John O’Shea, Sebastian Larsson y Vito Mannone acudieron para darle una sorpresa, pero el premio era Jermain Defoe.

El delantero, que ya ha pasado por las filas de Toronto FC, West Ham o Tottenham, es el ídolo absoluto del Sundelrand, el goleador, el jugador al que todos los aficionados quieren abrazar y el pequeño Bradley no iba a ser diferente.

Defoe se tumbo en la camilla con el niño, se hizo la foto de rigor y alegró la tarde de toda la familia, pero cuando la visita tocaba a su fin, Bradley le pidió que no se marchara, que se quedase un poco más con él, así, abrazados en la cama del hospital donde pasa los días peleando contra el tumor maligno.

.@Bradleysfight The Lads loved catching up with him 😍 pic.twitter.com/43CZkEPbFo

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 9, 2017