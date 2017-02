VIDEO. Jugador del Manchester City se venga de su exnovia con este festejo

El jugador del Manchester City Gabriel Jesús, sorprendió con sus declaraciones a la prensa cuando le preguntaron acerca de su festejo, en el que simula hablar por teléfono, el futbolista reveló por qué celebra de esa forma.

El delantero brasileño que ha tenido gran aceptación desde su llegada al Manchester City explicó que su festejo en uno de los goles ante el Swansea el domingo anterior se remite a su estancia en el Palmeiras de su país.

Con su mano derecha pegada al oído, así festejó Jesús. “Mi celebración era un mensaje para mi exnovia, que no respondió a mis llamadas cuando estaba en el Palmeiras, pero me envió mensajes cuando me fui al City“, contó Gabriel.

Su anotación le dio la victoria a los “Citizens” por 2-1 ante el Swansea por la Premier League, con el que sumó su tercer gol en su cuenta con cuatro partidos en todas las competiciones.

En la clasificación

En la clasificación

En la Premier el City marcha en la tercera posición de la tabla con 49 puntos, a 10 del líder, el Chelsea.









Gracias a su desempeño, Gabriel Jesús, de 19 años, ha sido el culpable de las dos últimas suplencias de Sergio “el Kun” Agüero, a quien la prensa inglesa incluso ha situado en otros clubes.

El City pagó 32 millones de euros el verano pasado para adquirir a Gabriel. Su partida a Inglaterra seguramente inquietó a su exnovia pues ahora él tiene un futuro prometedor.