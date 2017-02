El Real Madrid responde al alcalde de Vigo y lo acusa de mentir

A través de un comunicado oficial publicado este lunes en su página web, el Real Madrid respondió finalmente a la polémica generada tras la suspensión del partido contra el Celta de Vigo, el cual estaba programado para el pasado domingo.

En el texto, el club de Chamartín lamenta las “desafortunadas” declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien acusó al club de despreciar las medidas de seguridad exigidas para la disputa del encuentro, y las calificó de “rotundamente falsas” y “fuera de lugar“.

“Estas afirmaciones del alcalde no solo están fuera de lugar sino que son rotundamente falsas, porque el Real Madrid C. F. no ha cuestionado en ningún momento las medidas de seguridad establecidas en el estadio de Balaídos“.